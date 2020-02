„Wir sehen eine gewisse Dringlichkeit“

Symbolfoto: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die CDU/FDP-Fraktion im Friesoyther Stadtrat hält es für erforderlich, den Standort für die neue Sporthalle im Kernort Friesoythe schnellstmöglich festzulegen. In einem Pressegespräch erläuterte der Fraktionsvorstand, warum er kürzlich einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung gerichtet hatte (MT berichtete).



Gegenstand der Diskussion ist das vom Landkreis erworbene Grundstück neben dem Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG). Hier könnte die neue Halle entstehen, sofern die politischen Gremien des Landkreises beschließen, das Gelände nicht allein für eine spätere Erweiterung des AMG, sondern zu einem großen Teil eben für die Sporthalle zu nutzen.