60 Jahre als guter Hirte in der Kirche gewirkt

Seit 60Jahren Priester: Herbert Graf von Merveldt. Foto: Passmann

Friesoythe (mp). Auf ein 60-jähriges Priesterleben zurückschauen zu können, ist schon etwas Besonderes. Das betonten die vielen Gratulanten, als Pfarrer em. Herbert Graf von Merveldt am Sonntag in der St.-Marien-Kirche in Friesoythe , wo er seit 2002 lebt und als emeritierter Pfarrer seelsorgerisch wirkt, sein diamantenes Priesterjubiläum feierte. Hier war der Jubilar bereits von 1971 bis 1976 tätig.



„Ein diamantenes Jubiläum ist wahrhaft etwas Außergewöhnliches", eröffnete Pfarrer Borth das festliche Hochamt. Priester sei nicht nur Beruf. Als sich der Jubilar entschlossen habe, Priester zu werden, sei es eine Lebensentscheidung gewesen.