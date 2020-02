Seit zehn Jahren Hand in Hand für Kinder

Laden zum Tag der Kinderhospizarbeit ein: Die Vertreter des Hospizdienstes Martina Kramer, Karin Kellermann, Birgit Buschermöhle, Marlen Schmidt (von links) und Walter Hußmann (rechts) sowie Gerd Kowalk als Vertreter des Edeka-Marktes Friesoythe. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Leon (Name geändert) war fünf Jahre alt, als Karin Kellermann ihn kennenlernte. Mehrfach geistig und körperlich behindert musste der kleine Junge rund um die Uhr betreut werden. Seine Eltern kümmerten sich rührend, es gab einen Pflegedienst und die Begleitung des ambulanten Hospizdienstes Friesoythe, der seit genau zehn Jahren auch in der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätig ist. „Mein erstes Kind“ erinnert sich Koordinatorin Karin Kellermann, die wie alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter über eine fundierte Ausbildung verfügt. „Wie wird das wohl werden“, habe sie sich vor dem ersten Treffen gefragt. Erfahrungen mit schwerkranken und sterbenden Erwachsenen hatte sie, aber mit Kindern „war und ist es etwas völlig anderes.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.