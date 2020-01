Holocaust: „Wir sollten wissen, was war“

In Auschwitz: Schüler der Friesoyther Realschule (2013) an der Gedenktafel vor dem vor 75 Jahren befreiten KZ. Foto: Podkrajac

Von Claudia Wimberg



Bösel/Friesoythe. Bergen-Belsen hat Spuren hinterlassen. „Ich war erschüttert und betroffen“, erinnert sich Michael Podkrajac noch genau an seinen ersten Besuch in einem ehemaligen Konzentrationslager. 1974, als er noch beim Bund war und mit seinen Kameraden an einer Führung durch die Gedenkstätte teilnahm. In Uniform. „Und ich weiß auch noch, dass wir von einigen holländischen Gästen sehr abschätzend gemustert wurden“, sagt der 65-Jährige, der nach diesen prägenden Erfahrungen entschied, Geschichtslehrer zu werden.



Er wurde es und hat wie kaum ein anderer die Themen Nationalsozialismus und Holocaust in seiner rund 40-jährigen pädagogischen Laufbahn publiziert und aufgearbeitet. Viele Male besuchte er mit seinen Schülern Auschwitz, zu dessen ehemaliger Vizedirektorin er enge Kontakte pflegte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.