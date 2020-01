Exhibitionist zieht Berufung zurück

Symbolfoto: dpa

Barße (ma). Rechtskräftig geworden ist das Urteil gegen den 30 Jahre alten Mann aus Barßel, der vom Cloppenburger Amtsgericht wegen sexuellen Missbrauchs und exhibitionistischer Handlungen zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Gegen das Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Für Mittwochmorgen war vor dem Oldenburger Landgericht die Berufungsverhandlung angesetzt.

Doch unmittelbar vor Beginn der Verhandlung zog der 30-Jährige per Fax Die Berufung wieder zurück. Die Opfer der Taten – zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen – mussten bis zur letzten Minute bangen, erneut als Zeuginnen vernommen zu werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

29.01.2020 | Tiefster Ton klingt wie Kreuzfahrtschiff