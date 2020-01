Jonas Krieger sichert sich Bronze

Enttäuschte nicht: Jonas Krieger (rechts) mit seinem Trainer Sulejmann Aliev. Foto: Claudia Wimberg

Friesoythe (cl). „Fast wie bei einer Europameisterschaft“: Sulejmann Aliev und Jonas Krieger erinnern sich gerne an die Atmosphäre bei den offenen Taekwondo-Meisterschaften im niederländischen Helmond. er 17-jährige Jonas Krieger trat für die HSG Friesoythe an und war in seiner Klasse der Junioren der einzige deutsche Athlet. Erwartungsgemäß enttäuschte Jonas nicht und sicherte sich nach Vor- und Finalkämpfen die Bronzemedaille. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.