Tiefster Ton klingt wie Kreuzfahrtschiff

Volle Konzentration: Raf ael Rötzer, Klaus Haberstroh und Lukas Bolik (von links) mit ihren kleinen Musikern. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Thüle. Der tiefste Ton von Klarinette und Saxophon klingt wie das Horn eines Kreuzfahrtschiffs. Und zumindest beim höchsten der Klarinette kann man sich schon mal die Ohren zuhalten, auch wenn er natürlich ganz sauber gespielt wurde. Die Querflöte sieht heute zwar nicht so aus, als sei sie ein Holzblasinstrument. „Sie ist auch nicht aus Holz, aber war es früher mal, deshalb heißt sie noch so“, hören die Thüler Grundschüler und zeigen sich allesamt interessiert an der besonderen Musikstunde in ihrer Aula. Zu Gast drei Profis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

29.01.2020 | Glasfaser schafft optimale Voraussetzung