Glasfaser schafft optimale Voraussetzung

Verbindung steht: Michael Möller, IT-Leiter der Stadt, zeigt Sascha Oellerich (links) und Schulleiter Rasmus Braun das unscheinbare Glasfaserkabel, das der HvO eine schnelle und stabile Internetverbindung ermöglicht. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Mit der Digitalisierung des Unterrichts verbindet man in erster Linie Tablets, Notebooks und Whiteboards als Ersatz für Bücher und Tafel sowie neue pädagogische Konzepte. Bevor aber das alles zum Tragen kommen kann, muss eine ganz andere Voraussetzung geschaffen werden: die schnelle Anbindung der Schule an das Internet.



Die ist bei der Heinrich-von-Oytha-Oberschule in Altenoythe seit Kurzem hergestellt. Als erste Schule in städtischer Trägerschaft ist die HvO an das Glasfasernetz angeschlossen. Rund 400 Geräte, darunter 230 Tablets, werden am Ende im Netz angemeldet sein.