In Thüle fühlte er sich immer am wohlsten

Früherer Landwirtschaftsminister Gerd Glup hätte heute seinen 100. Geburtstag gefeiert

30 Jahre lang politisch gewirkt: Der frühere Landwirtschaftsminister Gerd Glup.Foto: dpa-Archiv

Von Claudia Wimberg



Thüle. In Thüle hat er sich nach eigenen Angaben immer am wohlsten gefühlt. Hier ist er geboren und hier ist er gestorben. Am Dienstag wäre Gerhard Glup 100 Jahre alt geworden. In völlige Vergessenheit geraten ist der ehemalige Landwirtschafts- und Umweltminister in der CDU-Landesregierung von Ministerpräsident Ernst Albrecht nicht. Vor allem nicht in seiner Heimat, wo er als „Herzog von Oldenburg", wie man ihn nannte, zwei Jahrzehnte den Landesverband führte und sich die Mitgliederzahl in dieser Zeit von 4000 auf 19000 erhöhte.