Fünf Verletzte nach Unfall bei Thüle

Foto: Martin Pille

Vordersten Thüle (pi). Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in Thüle fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger befuhr nach Polizeiangaben den Garreler Weg in Richtung Thüle, als er möglicherweise wegen Glätte oder rutschiger Fahrbahn in der Einmündungskurve ins Schleudern kam und und so mit seinem Tiguan auf die Glaßdorfer Straße geriet.



Dort kollidierte er frontal mit dem Mercedes Combi einer vierköpfigen Familie, die in Richtung Bösel unterwegs war. Der Vater, der das Auto lenkte, wurde dabei nach ersten Angaben schwer verletzt, die beiden Kinder, sieben- und neunjährig, waren leicht verletzt. Die Mutter erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie war auf ihrem Sitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Das Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und die Angehörigen. Neben den Notärzten und Einsatzwagen der DRK waren die Feuerwehren aus Markhausen, Bösel, Altenoythe und Friesoythe im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße Thüle-Bösel musste gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

