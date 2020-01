Endspurt bei Bauarbeiten in Lange Straße

In der Bahnhofstraße läuft der Feinschliff

Endspurt: Derzeit werden die Gehwege in der Langen Straße hergestellt, den Anschluss zur Wasserstraße haben die Bauarbeiter fast fertig. In vier bis sechs Wochen soll der Bauabschnitt komplett abgeschlossen sein. Danach folgen die Arbeiten in der Moorstraße.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der erste Bauabschnitt der Friesoyther Innenstadtsanierung geht seinem Ende entgegen. Derzeit werden die Fußgängerbereiche in der Lange Straße fertiggestellt, der Anschluss an die Wasserstraße ist fast geschafft. Die Feinarbeit indes kostet Zeit, rund um die Kanaldeckel oder im Kurvenbereich muss jeder Stein einzeln mit der Kreissäge zurechtgeschnitten werden. „Wir haben auf der Baustelle im Moment neun Leute im Einsatz“, sagt Werner Abel, der Inhaber der ausführenden Bauarbeiten. „Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand über die Ausführung beschweren kann.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.