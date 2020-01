Virus „nicht ganz so aggressiv“ wie andere

Ein möglicher Verdachtsfall auf das neuartige Coronavirus im Friesoyther Krankenhaus bestätigt sich nicht

Ansteckungsgefahr: Ein Markt im zentralchinesischen Wuhan wird derzeit als Quelle des neuartigen Coronavirus vermutet. Die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch ist möglich.Foto: Xiao Yijiu/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Noch ist in Deutschland kein Fall einer Erkrankung durch das neuartige Coronavirus (2019-nCOV) bekannt. Bei Patienten mit grippeähnlichen Symptomen und Kontakten zu China sind Mediziner dennoch besonders aufmerksam. „Wir hatten am Mittwoch eine Patientin, bei der wir uns kurz mit der Möglichkeit einer Infektion beschäftigen mussten“, bestätigt Dr. Claus Rolf, Chefarzt für innere Medizin am St.-Marien-Hospital Friesoythe, um dann gleich wieder Entwarnung zu geben. „Ein Verdacht hat sich nicht bestätigt, wir konnten die Frau nach Hause schicken.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

