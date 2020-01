Autofahrerin auf der B72 schwer verletzt

Foto: Pille

Vordersten Thüle (pi). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der B72 in Vordersten Thüle gekommen. Eine Golf-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen am Unfallort war in einer Autokolonne in Richtung Friesoythe unterwegs, als sie nach links ausscherte, um in die Straße Im Birkengrün abzubiegen. Dabei übersah sie, dass hinter ihr bereits ein 48-jähriger Hyundaifahrer aus Barßel die Kolonne überholte und kollidierte mit ihm.



Beide Fahrzeuge wurden über den Gehweg und den Straßengraben gegen Straßenbäume geschleudert. Die Autofahrerin wurde schwerverletzt und eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Bösel, Markhausen und Friesoythe waren mit 50 Einsatzkräften an der Unfallstelle und befreiten sie aus dem Wagen. Die Frau wurde in das Krankenhaus Cloppenburg gebracht. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und im Krankenhaus Friesoythe weiter behandelt. Die B72 musste für die Bergungs- und Räumungsarbeiten voll gesperrt werden.

