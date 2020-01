Bilder aus unbekannten Ecken der Welt

An den Rändern des Horizonts: Drei Jahre lang fotografierte Markus Mauthe indigene Gesellschaften auf der ganzen Welt und grub sich dafür in Russland auch in Schnee und Eis ein. Foto: Mauthe/Greenpeace

Friesoythe (mt). Die Folgen des Klimawandels machen sich durch steigende Temperaturen, Überschwemmungen und die Zunahme extremer Wetterereignisse auch in Deutschland bemerkbar. Sehr viel deutlicher spürbar sind sie in entlegenen Regionen der Welt, in der Nähe des Polarkreises etwa, im Amazonasgebiet oder auf Südseeinseln – „an den Rändern des Horizonts“, sozusagen. Die gleichnamige Multimedia-Show präsentiert der Naturfotograf Markus Mauthe am Donnerstag, 20. Februar, auf Einladung des Kulturkreises Bösel-Saterland-Friesoythe im Forum am Hansaplatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.