Integration steht heute im Vordergrund

Lagebesprechung: Sozialarbeiter Stefan Menke (links) und Hauswart Hubert Bruns betreuen die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Spreestraße. Aktuell leben dort 29 geflüchtete Menschen, 2015 waren es noch 72.Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Während in Griechenland die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen immer schwerer wird, geht in Deutschland die Flüchtlingszahl kontinuierlich zurück. Das gilt natürlich auch für Friesoythe. 2015 lebten hier 259 Flüchtlinge, inzwischen ist die Zahl um fast zwei Drittel gesunken.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Gemeinschaftsunterkunft an der Spreestraße wider. Vor fünf Jahren waren hier 72 Menschen untergebracht, jetzt sind es noch 29.