Zuschuss erstmals unter einer Million Euro

Es geht aufwärts: Im vergangenen Jahr haben sich sowohl die Besucherzahlen als auch die Finanzen beim Aquaferrum positiv entwickelt. Eine neue Studie soll zeigen, wie sich die Attraktivität des Bades weiter steigern lässt. Foto: Wibef/Thorsten Luttmann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Gute Nachrichten vom Aquaferrum: Mit knapp 85000 Besuchern hat das Bad im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch bei den Gästezahlen erreicht und das selbst gesteckte Ziel von 76200 Gästen deutlich übertroffen. Ebenfalls positiv ist die finanzielle Entwicklung: Der Nettozuschuss der Stadt für das Allwetterbad lag 2019 mit 800000 Euro erstmals unter dem vereinbarten, maximal zulässigen Verlustausgleich von einer Million Euro.