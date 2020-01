Auto vermutlich mit Stein beworfen

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Nach einem Vorfall am Montagabend in Friesoythe ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht dringend nach Zeugen. Gegen 21.45 Uhr war ein 62-Jähriger aus Friesoythe mit seinem Mercedes auf der Friesoyther Straße in Richtung Ellerbrock unterwegs.



Zwischen den Einmündungen Barkentange und Markhauser Moorgraben gab es plötzlich einen lauten Knall. Offenbar wurde der Wagen mit einem Gegenstand beworfen. Die Polizei vermutet, dass es ein Pflasterstein war. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Es entstand aber am Wagen ein Schaden von rund 300 Euro. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Friesoyther Polizei unter 04491/93160.

