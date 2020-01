Sporthalle: CDU und FDP legen sich fest

Archivfoto: Höffmann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Nach den Vorstellungen der CDU/FDP-Fraktion im Friesoyther Stadtrat soll die neue Sporthalle neben dem AMG gebaut werden. Das legt zumindest ein Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz-Krone vom Sonntag, 19. Januar, an die Stadtverwaltung nahe. Darin beantragt die Mehrheitsfraktion, „den Bau der Turnhalle auf dem Grundstück am AMG den Beratungs- und Entscheidungsgremien zur Entscheidung vorzulegen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.