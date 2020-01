Rettungswache zieht ins Erdgeschoss um

Langjährige Mitglieder der DRK-Bereitschaft geehrt: Teresa Lückmann (von links), Kathrin Thoben, Henrik Thölken, Mechthild Lüken, Monika Pundt, Yvonne Lamping, Bernd Möller, Svenja Lorenz, Ralf Hagen, Matthias Tietjen und Sven Stratmann. Foto: C. Passmann

Friesoythe (mp). Auf ein neues Domizil können sich die Mitglieder der Bereitschaft Friesoythe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) freuen. Noch in diesem Jahr ziehen sie aus dem Obergeschoss über der Rettungswache in das Erdgeschoss, wo sie die ehemaligen Räume des Bauhofes der Stadt Friesoythe übernehmen. „Das ist sehr erfreulich und die Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren“, stellte Bereitschaftsleiter Ralf Hagen auf der Jahreshauptversammlung im DRK-Haus fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

20.01.2020 | Vermeintlicher Sprengstoff war harmlos