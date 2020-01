Vermeintlicher Sprengstoff war harmlos

Foto: Wimberg

Friesoythe (mab). Seit Montagvormittag steht fest: Es ist kein hochexplosiver Sprengstoff gewesen, der nach seiner Entdeckung am Samstag zu einem Großeinsatz in Friesoythe geführt hat. Wie bereits berichtet, rückten sogar Spezialisten des Landeskriminalamtes an, nachdem ein 37-Jähriger in der Wohnung seiner verstorbenen Eltern eine verdächtige Substanz entdeckte. Die Substanz wurde auf einer entlegenen Ackerfläche gesprengt. Anschließend wurden Proben genommen, um zu prüfen, um was es sich für einen Stoff gehandelt hat.



Es ist eine „ungefährliche, haushaltsübliche Substanz“ gewesen, teilte die Polizei nun am Montag mit, nachdem die Testergebnisse in Hannover ausgewertet wurden. Es sei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen ausgegangen. Die Polizei rechtfertigte am Montag noch einmal ihr Vorgehen. „Aufgrund der Äußerungen des 37-Jährigen und der nicht eindeutigen ersten Messergebnisse vor Ort“ seien die Maßnahmen ergriffen worden, teilte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer mit. Das Ziel sei es gewesen, eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen.