Häusliche Gewalt: Urteil aufgehoben

Symbolfoto: Niehues

Friesoythe/Oldenburg (ma). Wegen Körperverletzung in zwei Fällen hat das Oldenburger Landgericht am Freitag einen 28 Jahre alten Mann aus Friesoythe zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit hob die Oldenburger Berufungskammer ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes wieder auf. Nach dem ersten Urteil hätte der Angeklagte die sieben Monate Haft noch verbüßen müssen. Nun aber bleibt dem Friesoyther das Gefängnis erspart. Gründe dafür waren ein Geständnis und ein grundlegender Lebenswandel.