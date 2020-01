Granate auf Burgwiese entdeckt

Granate und Hülse: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst geht davon aus, dass es sich um Einzelfunde handelt und keine weiteren Sprengkörper auf der Burgwiese zu erwarten sind.Foto: Stadt Friesoythe

Friesoythe (mt). Seit Monaten bewegt Friesoythe die Frage: Liegt auf der Burgwiese eine Bombe oder nicht? Nachdem die Stadt die Sanierung des Untergrundes des Soestenplatzes angehen musste, um kontaminiertes Erdreich zu entfernen, meldete sich ein Zeitzeuge. Dieser gab an, dass auf dem Areal in den 60er Jahren eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg abgelegt worden sei. Bauarbeiter entdeckten am Mittwoch eine deutsche Wurfgranate des Kalibers acht Zentimeter. Hier musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst aktiv werden.



„Die Granate war zwar noch scharf, aber nicht so brisant, als dass man vor Ort hätte sprengen müssen" erläuterte dazu ein KBD-Vertreter. „Solche Granaten sind transportfähig und reagieren nicht auf Erschütterungen." Der Fund wird im in Munster entsorgt. Für die Stadt stellt sich die Frage, ob es sich um einen Einzelfund handelt oder ob auf der Burgwiese noch mehr scharfe Sprengkörper zu erwarten sind.