Prügelei: Schulverweis und Jugendstrafe

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Körperverletzung in mehreren Fällen hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 17-jährigen Schüler aus Friesoythe zu einer Jugendstrafe von fünfzehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde allerdings noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss der Angeklagte an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen und sich einer psychologischen Beratung stellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.