„Soestentank“ siegt beim „Hallen-Bums“

So sehen Sieger aus: Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann (hinten links) und Hansa-Chef Robert Winkler (hinten rechts) überreichten den Wanderpokal an die jubelnden Spieler und Betreuer von „Soestentank“. Foto: Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Der zweite „Hansa-Hobby-Hallen-Bums“ in der Sporthalle Großer Kamp in Friesoythe war nicht nur ein sportlicher Vergleich, er war auch ein Wettbewerb der kuriosesten Mannschaftsnamen. Den sportlichen gewann an diesem Tag „Soestentank“ aus Galgenmoor, die den „1. FC Klappstuhl“ im kampfbetonten Finale knapp mit 2:1 besiegte. Beide Mannschaften hatten bis zum Finale kein Spiel angegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.