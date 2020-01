Großes Interesse an Dorfentwicklung

Ideenreich: Vor den Stellwänden, auf denen die Teilnehmer der Veranstaltung ihre Ideen und Wünsche unterbringen konnten, bildeten sich lange Schlangen und intensiv diskutierende Gruppen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. 100 Stühle hatten die Organisatoren aufgestellt, die Anwesenheitslisten boten optimistisch Platz für 125 Namen. Zu wenig: Rund 200 Teilnehmer aus Gehlenberg, Markhausen, Neuvrees und Thüle kamen am Donnerstag zur Auftaktveranstaltung der Sozialen Dorfentwicklung im Dorfgemeinschaftshaus Neuvrees.



„Ich bin beeindruckt“, gestand Dr. Annette Wilberts-Noetzel vom Planungsbüro pro-t-in, das die Projektbegleitung übernommen hat. Insbesondere die ausgewogene Mischung aus Jung und Alt sowie der relativ hohe Frauenanteil hätten sie positiv überrascht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.