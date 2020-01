Kabelhersteller Leoni meldet Kurzarbeit an

Kurzarbeit: Für zwei Drittel der Friesoyther Leoni-Mitarbeiter wird Februar und März die Arbeitszeit reduziert. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Das Nürnberger SDAX-Unternehmen Leoni hat für sein Friesoyther Kabelwerk Kurzarbeit angemeldet. In den Monaten Februar und März wird die Arbeitszeit für 400 der 600 Mitarbeiter um 20 Prozent reduziert. Der damit verbundene Lohnausfall wird anteilig von der Bundesagentur für Arbeit ausgeglichen. Grund für den Schritt ist eine Auftragsdelle, deren Ende sich laut Konzern-Pressesprecher Sven Schmidt bereits abzeichnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

