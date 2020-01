Falsche Klempner klauen Schmuck

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Die Polizei sucht nach drei Männern, die sich am Mittwoch im Friesoyther Stadtgebiet als Klempner verkleidet haben. In Wahrheit sollen es Trickdiebe sein. Gleichzeitig warnt die Polizei vor dieser Masche. Am Mittwochnachmittag klingelte es an der Wohnungstür einer 90-Jährigen an der Langen Straße. Dort wartet das Trio, bis die Tür geöffnet wurde. Die Männer erklärten der Dame, dass sie Klempner seien und den Auftrag hätten, einen Wasserschaden im Haus zu beheben. Aus diesem Grund müsse die Wohnung untersucht werden.



Die 90-Jährige gewährte den drei Männern Zutritt. Als sie ihre vermeintliche Arbeit erledigt und die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 90-Jährige, dass ihr diverse Schmuckstücke gestohlen wurden. Die Höhe der Diebesbeute kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugen, die drei Männer beobachtet haben könnten, sollen sich an die Polizei unter 04491/93160 melden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.