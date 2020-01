Bombenalarm in Friesoythe (Update)

Foto: Wimberg

Friesoythe (mt). Großeinsatz in der Friesoyther Meeschenstraße: Nach Angaben der Polizei hat ein 37-Jähriger aus Oldenburg m Samstag gegen 12.15 Uhr beim Aufräumen einer Wohnung eine verdächtige Substanz gefunden. Es handelte sich dabei um die Anschrift seiner verstorbenen Eltern, der Oldenburger hatte früher hier selbst gelebt.



Aufgrund des Fundes und der Angaben des Mannes mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass es sich um Sprengstoff handeln könnte. Daher wurden umgehend Evakuierungsmaßnahmen ergriffen, um eine Gefahr für andere Personen auszuschließen. Neben dem betroffenen Mehrparteienhaus wurden neun angrenzende Häuser evakuiert.



Vor Ort waren die Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe, außerdem kamen Kräfte der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Gefahrgutzuges aus Emstek zur Einsatzstelle. Rettungsdienst und Notarzt hielten sich vorsichtshalber dort auf, mussten jedoch keine Verletzten versorgen.



Einsatzkräfte des LKA Niedersachsen aus Hannover begutachteten die Substanz vor Ort und führten erste Messungen zur Einschätzung der Lage durch. Diese ergaben den Verdacht, dass es sich bei der Substanz tatsächlich um Sprengstoff handeln könnte. Allerdings konnte diese aus dem Wohngebiet abtransportiert und auf einer Ackerfläche "In den Wiesen" kontrolliert gesprengt werden. Eine Gefahr für Menschen oder Tiere konnte so ausgeschlossen werden.



Die Evakuierungsmaßnahmen im Wohngebiet in der Meeschenstraße wurden um 16 Uhr aufgehoben. Gegen den 37-jährigen Oldenburger wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.



Im Rahmen der Evakuierungs- und Absperrungsmaßnahmen kam es zu einem unschönen Zwischenfall. Ein 29-jähriger Friesoyther wollte die Absperrung nicht akzeptieren und ging einen Feuerwehrmann körperlich an. Dabei beleidigte er diesen auch mehrfach. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

