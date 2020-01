Neues Programm für die Gesundheit

Sportlich: Die Übungsleiterinnen Sigrid Waldow (vorne), Sonja Pahlke (von links), Carola Reiners, Videnne Heim-Derieux und Carmen Laut werben für das Programm der Gesundheitskooperation. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Gesundheitskooperation Altenoythe-Friesoythe-Mehrenkamp hat das neue Gymnastik- und Fitness-Angebot für das Jahr 2020 veröffentlicht. Unter dem Markenzeichen Gymwelt sind 15 unterschiedliche Kurse für alle nur erdenklichen Zielgruppen zusammengestellt. Das Angebot reicht von „ADI-Sport“ für Menschen mit Übergewicht über Pilates und Power Man bis hin zu Yoga und Zumba. Mit der Gesundheitskooperation bündeln die Vereine SV Altenoythe, SV Hansa Friesoythe und SV Mehrenkamp die Sportschwerpunkte ihrer Übungsleiterinnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.