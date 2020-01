Neujahrsempfang Stadt und Kulturkreis

Ehrung: Für sein großes ehrenamtliches Engagement erhielt Josef Moorbrink (Mitte) den Wappenteller der Stadt. Sven Stratmann (rechts) und Thomas Cloppenburg gratulieren. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Kultur spielte eine große Rolle beim Neujahrsempfang der Stadt Friesoythe, der traditionell mit dem Neujahrskonzert des Kulturkreises Bösel-Saterland-Friesoythe verknüpft ist. Musikalisch durch die Band Rootbirds aus Osnabrück, inhaltlich durch mehr oder weniger dezente Hinweise auf den Standortfaktor Kultur, die sowohl Thomas Cloppenburg, der Vorsitzenden des Kulturkreises, als auch Bürgermeister Sven Stratmann in ihren Reden platziert hatten.