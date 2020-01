„Bierverbraucher“ schlagen wieder zu

Strahlende Gesichter: Die Sieger des Nichthandballerturniers sind die Nimmermüden Bierverbraucher (im Vordergrund). „Die Orpenbande“ (im Hintergrund) musste sich erneut mit Platz 2 begnügen. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe Die Beliebtheit des Friesoyther Nichthandballer-Turniers ist ungebrochen. Eine Riesenstimmung herrschte bei der 38. Auflage des Wettkampfs, den die Handballspielgemeinschaft (HSG) Friesoythe am Samstag in der Sporthalle Großer Kamp Ost in Friesoythe ausgerichtete. Nicht nur die Zuschauer auf der sehr gut besuchten Tribüne, sondern auch die Akteure auf dem Hallenboden hatten ihr Vergnügen. Den begehrten Wanderpokal verteidigte der Vorjahressieger, die Mannschaft der „Nimmermüden Bierverbraucher (NBV). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.