Dorfentwicklung nimmt Fahrt auf

Symbolfoto: MT-Archiv

Friesoythe (mt). Das Projekt „Soziale Dorfentwicklung“ in den Ortschaften Gehlenberg, Markhausen, Neuvrees und Thüle nimmt Fahrt auf. Für die Auftaktveranstaltung am 9. Januar um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuvrees (MT berichtete) steht nun auch das Programm fest. Zum Auftakt der Versammlung stellen die Stadtverwaltung, das Amt für regionale Landesentwicklung und die pro-t-in GmbH aus Lingen, die den Prozess begleitet, die Soziale Dorfentwicklung vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.