Früh Aufstehen nach 54 Jahren kein Muss mehr

Marianne Kuhlen schließt heute ihren Lebensmittelladen am Kurfürstendamm in Thüle

„Irgendwann muss es auch mal gut sein“: Marianne Kuhlen steht seit 1966 hinter dem Tresen und hat in all der Zeit immer gerne verkauft. Foto: Claudia Wimberg

Von Claudia Wimberg



Thüle. Seit 5.30 Uhr steht sie auf den Beinen, weil die Pflicht ruft. Doch das frühe Aufstehen ist für Marianne Kuhlen ab heute kein Muss mehr. Denn heute öffnet sie ihren kleinen Lebensmittelladen zum letzten Mal und schließt ihn ab Mittag für immer. Damit beendet die 73-Jährige nach fast 54 Jahren eine Ära am Kurfürstendamm in Thüle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 31. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

