Altenoythe: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Foto: Wimberg

Altenoythe (cl). Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus Friesoythe am Montagmittag bei einem Unfall in Altenoythe erlitten. Nach Angaben der Polizei schwenkte der Senior gegen 11.32 Uhr mit seinem Elektrofahrrad vom Radweg offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn.



Ein in dieselbe Richtung fahrender 44-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß in Höhe eines Discounters nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



Vor Ort wurde auch die psychosoziale Notfallversorgung eingesetzt. Die Straßenmeisterei Friesoythe sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Altenoyther Straße schon ab dem Kreisverkehr in Friesoythe vollständig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.