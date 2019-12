Chöre lassen das Fest getragen ausklingen

Sänger und Publikum verschmelzen: Der Frauenchor und der Männergesangverein Friesoythe hatten zum Mitsingkonzert in die örtliche St.-Marien-Kirche geladen. In seinem Element war dabei auch Dirigent Wilhelm Fleming. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann

Friesoythe. Weihnachts- und Adventslieder in ihrer schönsten Form erklangen kurz nach dem Fest noch einmal aus den Kehlen der Sängerinnen und Sänger. Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr, waren die Kirchenbänke wieder gut besetzt. Die Interessierten, ob Groß oder Klein, wurden in das Klangerlebnis miteinbezogen. Sie stimmten mehrfach frohen Herzens in den Gesang der beiden Chöre mit ein.

Damit die Kirchenbesucher auch mitsingen konnten, wurden die Texte mit weihnachtlichen Motiven im Großformat auf einer Leinwand durch Folkert Folkers projiziert. „Es ist wunderbar, dass wir wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam in der Kirche die Lieder zu singen“, meinte Dechant Michael Borth zu Beginn des Konzerts. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.