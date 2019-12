Zufriedene Gesichter im Friesoyther Einzelhandel / Gefragt waren vor allem Geschenk-Klassiker

Stark nachgefragt: Die schwedische Kerzenschale war in Anika Lindners „Himmel No. 7“ eines der meistverkauften Weihnachtsgeschenke. Foto: Heiner Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Gedämpfte Stimmung im Nordwesten, entspannte Gesichter in Friesoythe. Während das Weihnachtsgeschäft laut Handelsverband Nordwest in den Innenstädten der Region zumeist hinter den Erwartungen zurück blieb, sind in Friesoythe keine Klagen zu hören. Eher im Gegenteil.