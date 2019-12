Verletzte nach Verkehrsunfall in Altenoythe

Foto: Pille

Altenoythe (pi). Mehrere Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Montagabend auf der Altenoyther Straße in Richtung Edewechterdamm. Verursacherin ist nach ersten Erkenntnissen eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe, die nach Angaben der Polizei mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin von der Straße „Zu den Kämpen“ kam.



Auf der Kreuzung der Altenoyther Straße übersah sie den vorfahrberechtigten Pkw eines 39-jährigen ebenfalls aus Friesoythe, der in Richtung B 401 unterwegs war und mit ihm kollidierte. Die Verursacherin wurde schwer verletzt, die Beifahrerin leicht.



Beide waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Altenoythe und Friesoythe aus dem Pkw befreit werden. Der Fahrer und sein fünfjähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden. Zwei Notärzte, sowie drei DRK-Krankenwagen aus Friesoythe und Barßel waren vor Ort.