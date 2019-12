„Alle sind hier immer lieb und freundlich“

Frohe Weihnachten: Werner Fuhler, Ludger Lammers und Ralf Blaziak (von links) überreichen den beiden Freundinnen Josefine Graz (Mitte) und Anna Scharf ihre Präsente bei der letzten Ausgabe im Gebäude am Pehmertanger Weg. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Josefine Graz ist mit dem Fahrrad gekommen, Anna Scharf mit dem Motorroller. Weit haben sie es nicht, aber zu Fuß wäre der Weg nicht zu schaffen. Schon gar nicht mit den Lebensmitteln, die die Frauen einmal pro Woche bei der CarLa einkaufen. Seit vielen Jahren kommen sie zur Friesoyther Tafel in Trägerschaft des Caritas-Sozialwerkes (CSW). „Ich glaube, ich gehöre zu den ersten Kunden“, sagt Josefine Graz und lächelt.

Seit 21 Jahren lebt sie in Fries­oythe. 1998 ist sie mit ihrem Mann und Familienmitgliedern von Kasachstan nach Deutschland gekommen, doch die neue Heimat war gleich mit einem Schicksalsschlag verbunden, denn schon ein Jahr später starb ihr Mann, „und von da an war ich in der Wohnung alleine", berichtete die 76-Jährige. Ein bisschen hat sie gearbeitet und bekommt eine kleine Rente. „Viel ist das nicht und deshalb bin ich sehr froh, dass es so etwas wie hier gibt", sagt die Seniorin im Beisein der Vorstandsmitglieder Ludger Lammers und Werner Fuhler.