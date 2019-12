Esel „Ingo“ begleitet den Nikolaus

Märkte in Friesoythe und Sedelsberg

Großer Andrang auf dem Weihnachtsmarkt in Friesoythe: Auch der Nikolaus bescherte die kleinen Besucher. Foto: M. Passmann



Von Hans Passmann und Wilhelm Hellmann



Friesoythe/Sedelsberg. Die liebevoll gestalteten Buden hinter dem Werkhaus Pancratz in Friesoythe versprühten am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt einen ganz besonderen Charme. Den Auftakt zu „Weihnachten im Hof“ machte am Samstagnachmittag eine festliche Einstimmung. Der Kinderchor „Chor Kids“ der Marienschule unter Leitung von Sabine Wegmann erfreute die Besucher mit Liedern wie „Kling Glöckchen, klingelingeling“ oder dem Gassenhauer „In der Weihnachtsbäckerei“. Pastor Joachim Prunzel und sein katholischer Kollege Pfarrer Michael Borth trugen besinnliche Texte vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

