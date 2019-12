„Unvorstellbar, dass Menschen so leben“

Friedel Reiners und Helmut Schmitz steuern mit Hilfstransport Dörfer der Ärmsten der Armen in Rumänien an

Andrang bei der Vergabe: Die Freude bei den Dorfbewohnern und vor allem den Kindern war groß.Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Neuvrees. Mehrere Hilfstransporte der Aktion „Helping Hands" waren in diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest mit einer großen Menge an Spenden unterwegs, die an verschiedenen Stellen in Rumänien verteilt werden sollten. Unter ihnen auch ein Lastwagen, der von Neuvrees aus startete und von Friedel Reiners und Helmut Schmitz gesteuert wurde. Bei der Spendenaktion „Hüttenzauber" im Advent und einer Paketaktion (MT berichtete) war eine Gesamtsumme von 13.939 Euro zusammengekommen.