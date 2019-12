Autofahrer mit 3,14 Promille unterwegs

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Weil ihm am Freitag in Friesoythe ein Auto in auffälliger Fahrweise aufgefallen war, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Eine Streife traf den Fahrer schließlich gegen 13.30 Uhr am Birkhahnweg an und kontrollierte den Mann. Der 35-Jährige willigte in einen Alkoholtest ein, dieser ergab einen Wert von 3,14 Promille. Dem Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.