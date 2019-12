Protest gegen System der Nitratmessung

Kreislandvolkverband lässt Vorgehensweise von Gutachter überprüfen

Nicht nachvollziehbar: Auf einer Karte zeigen Franz-Josef Sprock (links) und Heinz Alberding vom Ortslandvolkverband Altenoythe, dass die rot markierte Messstelle hinter ihnen trotz niedrigster Nitratwerte mitten in einem roten Gebiet liegt. Foto: Stix

Von heiner Stix



Altenoythe. Franz-Josef Sprock, der Vorsitzende des Ortslandvolkverbandes Altenoythe, kann nicht verstehen, warum das Areal an der Kreuzung Buchweizendamm/Zu den Kämpen zu den „roten Gebieten" mit hoher Nitratbelastung gehören soll. „Die Messstelle wurde 1978 eingerichtet und war immer unauffällig", sagt er. „2010 lagen die Werte hier bei Null, seitdem wird hier nicht mehr gemessen und sie wurde bei der Ausweisung der roten Gebiete auch nicht mit einbezogen. Da stimmt doch was nicht."