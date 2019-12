Zurückhaltung beim Comeback für die Bahn

Symbolbild: Bänsch

Von Heiner Stix

Nordkreis. Der Bahnverkehr im Nordkreis steht möglicherweise vor einem Comeback. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Antrag der CDU angenommen, die Reaktivierung alter Bahnstrecken im Landkreis prüfen (MT berichtete). Davon betroffen wäre die noch vorhandene Bahnstrecke zwischen Cloppenburg und Friesoythe ebenso wie die Fortführung der Strecke nach Sedelsberg und weiter bis nach Ocholt.

Bei Dirk Vorlauf, dem Geschäftsführer der Friesoyther Eisenbahngesellschaft (FEG), rennt der Kreistag damit offene Türen ein. „Wir freuen uns, wenn das geprüft wird“, sagt Fries­oythes ehemaliger erster Stadtrat. Ein passendes Landesprogramm habe es ja schon Anfang des Jahrzehnts einmal gegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

