Autor bringt Wirtschaft auf einfachen Nenner

Wolfram Klitzsch veröffentlicht Nachschlagewerk auf 775 Seiten

Keine Fachlektüre für Experten: Autor Wolfram Klitzsch möchte mit seinem Nachschlagewerk die Welt der Wirtschaft für ein breites Publikum aus allen Generationen öffnen.Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Was ist eine Finanzkrise? Was ist eine Wirtschaftskrise? Was überhaupt ist erst mal eine Krise? „Wenn nicht mehr alles wie bisher in ruhigen Bahnen weiterläuft, wenn das Vertrauen in die Zukunft schwindet und man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll.“ Klare Frage, einfache Definition. Darauf aufbauend die spezifischen Formen verbunden mit Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart. Ebenso nachvollziehbar wie verständlich. „Danach habe ich immer gesucht, aber nie gefunden“, sagt Wolfram Klitzsch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.