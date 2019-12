Kampe: Fahrzeuge stoßen zusammen

Foto: M. Passmann

Kampe (mp). Drei verletzte Personen gab es bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Barßeler Straße in Höhe der Ortschaft Kampe. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Unfall, als eine 58-jährige Autofahrerin aus Kampe vom Schulweg auf die Barßeler Straße auffahren wollte und dabei einen Sprinter, der aus Richtung Friesoythe kam, übersah. Es kam es zum Zusammenstoß. In dem Sprinter saß ein 33-jähriger Mann aus Barßel (Fahrzeugführer) und eine 28jährige Beifahrerin.

