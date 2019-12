Friesoythe: Zwei Verletzte nach Unfall

Foto: M. Passmann

Friesoythe (mp). Zwei Verletzte sind die Folge eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen auf der Schwaneburger Straße in Friesoythe. Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-jähriger Autofahrer aus Friesoythe mit seinem Sprinter in Richtung Küstenkanal unterwegs.



In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen ab. Beim Gegenlenken geriet er auf den andere Straßenseite und es kam zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem eine 36-jährige Frau aus Kamperfehn am Steuer saß. Weitere Insassen waren ein drei- und vierjähriges Kind.



Die Frau und das vierjährige Kind wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Friesoythe und Altenoythe.