„Der schönste Tag im Jahr“

Stadt-Mitarbeiter spenden ihren Restcent

Gute Sache: Petra Oltmann (Zweite von rechts) und Manfred Hüffer überreichen Schecks an Anna Fennen und Christa Lindenberg (Leukin) sowie Alexandra Plaggenborg (von links).Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Der Blick des kleinen krebskranken Mädchens im Krankenhaus ist ihr nicht wieder aus dem Kopf gegangen. Mitleid reicht nicht, man muss mehr tun, dachte sich Anna Fennen damals, setzte sich mit ihren Freundinnen zusammen und gründete den Ostrhauderfehner Verein „Leukin". Wenig später wurde für die dreijährige Maren die erste Typisierungsaktion gestartet. 159 Spender kamen „und dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, so viele Menschen erreicht zu haben" prägt bis heute.

