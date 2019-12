„Projekt Schlachthaus“ vor kalter Kulisse

Blut und Farbe: Der außergewöhnliche Theater-Abend in Friesoythe traf den Nerv. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. „Krawumm“: Zu Beginn kracht es richtig und harte Beats donnern über schweigende, grimmig blickende Schauspieler hinweg. So ging vor ausverkauftem Haus die Premiere von Tanja Wittes „Projekt Schlachthaus“ los.



Die angehende Theaterpädagogin und Regisseurin brachte im eiskalten „Atelier im Schlachthaus" den Feldversuch auf Temperatur, warf ein paar schmissige Klischees in die Kasserolle und bereitete daraus eine „beängstigende und schräge" Farce für die vorwiegend fleischessende Gesellschaft, garniert mit subtiler Konsumkritik. Das zentrale Thema: Fleisch und der Wert des Körpers in der postmodernen Gesellschaft.