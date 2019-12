Alkohol am Steuer: Autos überschlagen sich

Symbolfoto: dpa

Ramsloh/Friesoythe (mab). In der Nacht zu Sonntag haben sich zwei Autos im Nordkreis überschlagen. In beiden Fällen vermutet die Polizei Alkohol am Steuer als Unfallursache.



Bei einem Unfall in Ramsloh ist ein 32-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 3 Uhr. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, war der Mann aus Aurich mit seinem Wagen auf der Hauptstraße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor. Das Auto geriet von der Straße auf den Grünstreifen.



Das Auto kollidierte mit einer Straßenlaterne und mehreren Verkehrsschildern und durchbrach anschließend eine Grundstücksmauer. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach in einem Vorgarten liegen. Der 32-Jährige konnte sich aus dem völlig demolierten Wrack noch selbst befreien, musste aber aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Denn wie die Polizei mitteilte, saß der 32-Jährige offensichtlich betrunken am Steuer und verursachte deshalb den Unfall.



Deutlich glimpflicher verlief der Unfall in Friesoythe um 4.30 Uhr. Denn die 24-Jährige aus dem Saterland, die offenbar ebenfalls betrunken am Steuer saß, blieb bei dem Unfall unverletzt - ebenso der 28-Jährige Beifahrer. Die Saterländerin verlor auf der Sedelsberger Straße die Kontrolle und geriet auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken schleuderte der Wagen auf die linke Fahrbahn und überschlug sich. Nach an der Unfallstelle musste die 24-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen. Ergebnis: 1,66 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben.