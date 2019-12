Stallbrand: Zeuge verhindert Katastrophe

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (mab). Ein Brand in einem Friesoyther Putenstall hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der städtischen Feuerwehren ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist es wohl einem Zeugen und dem schnellen Handeln der Feuerwehren zu verdanken, dass eine Katastrophe verhindert werden konnte. Die zu diesem Zeitpunkt im Stall untergebrachten 4800 Puten haben das Feuer überlebt.



Der Zeuge entdeckte gegen 6.30 Uhr das Feuer in dem Stall an der Barßeler Straße und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen wurden alarmiert. Das Feuer, das laut Polizei wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, war zu diesem Zeitpunkt zum Glück noch in einem frühen Stadium. Trotz starker Rauchentwicklung gelang es den Einsatzkräften, eine Ausdehnung der Flammen zu verhindern. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand nur geringer Sachschaden. Veterinäre des Landkreises begutachteten die Tiere.